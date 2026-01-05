3 Berita Artis Terheboh: Atalia Mantap Bercerai, Andhara Early Ucap Terima kasih
jpnn.com, JAKARTA - Film komedi, Agak Laen: Menyala Pantiku! resmi menjadi Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa.
Agak Laen jadi film terlaris menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (4/1).
Sementara itu, sidang putusan perceraian Atalia Praratya dan Ridwan Kamil segera diumumkan pada pekan depan.
Kemudian, pasangan selebritas, Andhara Early dan Bugi Ramadhana mengumumkan telah memutuskan untuk bercerai.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Agak Laen: Menyala Pantiku! Jadi Film Indonesia Terlaris
Karya persembahan Imajinari itu berhasil meraih 10,250,000 lebih penonton dalam 37 hari.
Kini, film Agak Laen: Menyala Pantiku! berhasil menggeser film animasi JUMBO yang sebelumnya menjadi Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa.
Baca selengkapnya: Agak Laen: Menyala Pantiku! Jadi Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Agak Laen: Menyala Pantiku jadi film terlaris, Atalia Praratya mantap cerai, Andhara Early umumkan perceraian dan terima kasi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Umumkan Perceraian, Andhara Early: Terima Kasih untuk Semua Pelajaran
- Menjelang Putusan Cerai, Atalia Praratya Mantap Ingin Berpisah dari Ridwan Kamil
- Ini Jadwal Sidang Putusan Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya
- Agak Laen: Menyala Pantiku! Jadi Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa
- 3 Berita Artis Terheboh: Andhara Early Cerai, Jejak Aura Kasih di Acara Ridwan Kamil Dibongkar
- Nasib Rumah Tangganya Diputus 7 Januari, Atalia Praratya Fokus Lakukan Ini