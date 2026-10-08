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3 Berita Artis Terheboh: Audi dan Anthony Batal Rujuk, Andovi Curhat Soal Ini

3 Berita Artis Terheboh: Audi dan Anthony Batal Rujuk, Andovi Curhat Soal Ini
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Anthony Xie dan Audi Marissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jabar Ishadi Maja Prayitno, mengatakan sampai saat ini SK pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz belum diterima Kanwil Ditjenpas Jabar.

SK pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (7/10).

Sementara itu, Anthony Xie, melalui kuasa hukumnya memberikan respons terkait batalnya rujuk dengan Audi Marissa.

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Kemudian, aktor Andovi da Lopez ternyata menghadapi tantangan tersendiri saat membintangi film Bapak Paling Jujur.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. SK Pencabutan Pembebasan Bersyarat Indra Kenz

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jabar Ishadi Maja Prayitno mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari Kemenimipas untuk membawa kembali Indra Kenz menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

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"Kami masih menunggu info dari pusat (Kemenimipas) karena nanti yang mencabut PB Indra Kenz tertuang dalam SK dari pusat," kata Ishadi dilansir Antara, Selasa (6/10).

Baca selengkapnya: SK Pencabutan Pembebasan Bersyarat Indra Kenz Belum Diterima Ditjenpas Jabar

Rangkuman 3 berita artis terheboh, SK pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz, Audi Marissa dan Anthony Xie batal rujuk, Andovi da Lopez curhat soal ini

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