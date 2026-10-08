3 Berita Artis Terheboh: Audi dan Anthony Batal Rujuk, Andovi Curhat Soal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jabar Ishadi Maja Prayitno, mengatakan sampai saat ini SK pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz belum diterima Kanwil Ditjenpas Jabar.
SK pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (7/10).
Sementara itu, Anthony Xie, melalui kuasa hukumnya memberikan respons terkait batalnya rujuk dengan Audi Marissa.
Kemudian, aktor Andovi da Lopez ternyata menghadapi tantangan tersendiri saat membintangi film Bapak Paling Jujur.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. SK Pencabutan Pembebasan Bersyarat Indra Kenz
Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jabar Ishadi Maja Prayitno mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari Kemenimipas untuk membawa kembali Indra Kenz menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.
"Kami masih menunggu info dari pusat (Kemenimipas) karena nanti yang mencabut PB Indra Kenz tertuang dalam SK dari pusat," kata Ishadi dilansir Antara, Selasa (6/10).
Baca selengkapnya: SK Pencabutan Pembebasan Bersyarat Indra Kenz Belum Diterima Ditjenpas Jabar
Rangkuman 3 berita artis terheboh, SK pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz, Audi Marissa dan Anthony Xie batal rujuk, Andovi da Lopez curhat soal ini
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Batal Rujuk dengan Audi Marissa, Anthony Xie Merespons Begini
- Kabar Terbaru Proses Cerai Audi Marissa dan Anthony Xie
- 3 Berita Artis Terheboh: Cristian Gonzales Dukung Timnas, Pembebasan Bersyarat Indra Kenz Ditarik
- SK Pencabutan Pembebasan Bersyarat Indra Kenz Belum Diterima Ditjenpas Jabar
- Bintangi Film Bapak Paling Jujur, Andovi da Lopez Curhat Soal Ini
- Audi Marissa dan Anthony Xie Terancam Batal Rujuk, Ini Sebabnya