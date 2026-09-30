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3 Berita Artis Terheboh: Audi dan Anthony Rujuk, Jerome Lamar Gracia di Jepang

3 Berita Artis Terheboh: Audi dan Anthony Rujuk, Jerome Lamar Gracia di Jepang
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Anthony Xie dan Audi Marissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Audi Marissa dan suaminya, Anthony Xie kini telah kembali tinggal satu rumah pascarujuk.

Audy dan Anthony rujuk, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (29/9).

Kemudian, Pangandaran Run yang akan digelar Oktober mendatang membawa misi perkenalkan wisata di pesisir selatan Jabar.

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Sementara itu, kabar bahagia datang dari kreator konten Jerome Polin yang baru saja melamar kekasihnya, Gracia Caroline.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Audi dan Anthony Pilih Rujuk

Hal itu diungkapkan langsung oleh kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea.

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"Informasi yang kami dapat dari klien memang sudah hidup bersama lagi, ya, sudah satu rumah," ujar Rendi Rumapea di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (28/9).

Baca selengkapnya: Akhirnya Memilih Rujuk, Audi Marissa dan Anthony Xie Kembali Tinggal Bersama

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Audi Marissa dan Anthony Xie memilih rujuk, Pangandaran Run 2026, Jerome Polin lamar Gracia Caroline di Jepang.

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