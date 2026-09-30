3 Berita Artis Terheboh: Audi dan Anthony Rujuk, Jerome Lamar Gracia di Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Audi Marissa dan suaminya, Anthony Xie kini telah kembali tinggal satu rumah pascarujuk.

Audy dan Anthony rujuk, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (29/9).

Kemudian, Pangandaran Run yang akan digelar Oktober mendatang membawa misi perkenalkan wisata di pesisir selatan Jabar.

Sementara itu, kabar bahagia datang dari kreator konten Jerome Polin yang baru saja melamar kekasihnya, Gracia Caroline.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Audi dan Anthony Pilih Rujuk

Hal itu diungkapkan langsung oleh kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea.

"Informasi yang kami dapat dari klien memang sudah hidup bersama lagi, ya, sudah satu rumah," ujar Rendi Rumapea di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (28/9).

Baca selengkapnya: Akhirnya Memilih Rujuk, Audi Marissa dan Anthony Xie Kembali Tinggal Bersama