3 Berita Artis Terheboh: Audi Gugat Cerai, Reza Arap Siap Tempuh Jalur Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Reza Oktovian alias Reza Arap siap menempuh jalur hukum terhadap pelaku yang membajak dan menyebarkan materi film Harusnya Horor.
Keputusan Reza menempuh jalur hukum, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (31/8).
Kemudian, Audi Marissa dikabarkan menggugat cerai suaminya, Anthony Xie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Sementara itu, aktor Gading Marten menunjukkan langkah nyata dalam mendukung pelestarian hewan liar.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Reza Arap Siap Tempuh Jalur Hukum
Melalui pernyataan resmi, dia mengungkapkan salah satu yang akan mendapat somasi yakni akun X @patriarkibasi.
Akun tersebut sebelumnya turut menyebarkan rekaman film Harusnya Horror yang sedang tayang di bioskop, sembari mengunggah ucapan bernada hinaan.
Baca selengkapnya: Gara-Gara Ini, Reza Arap Siap Tempuh Jalur Hukum
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Reza Arap siap tempuh jalur hukum, Audi Marissa gugat cerai, Gading Marten adopsi anak Orangutan.
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