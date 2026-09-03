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3 Berita Artis Terheboh: Audi Serahkan Hak Asuh Anak, Ruben Bayar Ganti Rugi

3 Berita Artis Terheboh: Audi Serahkan Hak Asuh Anak, Ruben Bayar Ganti Rugi
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Audi Marissa. Foto: Instagram/audimarissa

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyepakati untuk membayar ganti rugi Rp 3,5 miliar kepada korban sekaligus pelapor kasus penipuan investasi.

Ganti rugi yang dibayar Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (3/9).

Sementara itu, di balik gugatan cerai, telah ada kesepakatan dari Audi Marissa dan Anthony Xie terkait hak asuh anak.

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Kemudian, Irma Darmawangsa dan Irfan Sbaztian bersiap menikah setelah menjalani hubungan selama beberapa tahun.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Ruben Ganti Rugi Rp 3,5 Miliar

Langkah tersebut disepakati setelah kedua pihak memilih menyelesaikan masalah lewat upaya kekeluargaan.

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"Kesepakatannya, di antaranya pihak terlapor mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pelapor," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo dilansir Antara.

Baca selengkapnya: Ruben Onsu Ganti Rugi Rp 3,5 Miliar kepada Pelapor, Polisi Beri Penjelasan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu bayar ganti rugi, Audi Marissa serahkan hak asuh anak, Irma Darmawangsa naik ke pelaminan.

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