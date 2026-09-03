3 Berita Artis Terheboh: Audi Serahkan Hak Asuh Anak, Ruben Bayar Ganti Rugi

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyepakati untuk membayar ganti rugi Rp 3,5 miliar kepada korban sekaligus pelapor kasus penipuan investasi.

Ganti rugi yang dibayar Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (3/9).

Sementara itu, di balik gugatan cerai, telah ada kesepakatan dari Audi Marissa dan Anthony Xie terkait hak asuh anak.

Kemudian, Irma Darmawangsa dan Irfan Sbaztian bersiap menikah setelah menjalani hubungan selama beberapa tahun.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Ruben Ganti Rugi Rp 3,5 Miliar

Langkah tersebut disepakati setelah kedua pihak memilih menyelesaikan masalah lewat upaya kekeluargaan.

"Kesepakatannya, di antaranya pihak terlapor mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pelapor," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo dilansir Antara.

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