3 Berita Artis Terheboh: Aura Kasih Bakal Diperiksa KPK, Ammar Zoni Diminta Fokus

3 Berita Artis Terheboh: Aura Kasih Bakal Diperiksa KPK, Ammar Zoni Diminta Fokus

3 Berita Artis Terheboh: Aura Kasih Bakal Diperiksa KPK, Ammar Zoni Diminta Fokus
Aura Kasih di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/10). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KPK siap mengecek informasi soal adanya aliran uang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan bank BUMD dari Ridwan Kamil.

Rencana KPK memeriksa Aura Kasih, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (25/12).

Kemudian, dokter Kamelia bertemu dengan kekasihnya, Ammar Zoni di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12).

Sementara itu, konser Hey 42th Slank Peduli Sumatra akan digelar di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali pada Sabtu (27/12/2025).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikiut:

1. Ada Kans Aura Kasih Diperiksa

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo seperti dilansir Antara, Kamis (25/12).

“Informasi-informasi dari masyarakat seperti ini tentu menjadi pengayaan bagi penyidik, dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut,” kata Budi Prasetyo.

Baca selengkapnya: Ada Kans KPK Periksa Aura Kasih dalam Kasus Terkait RK

Rangkuman 3 berita artis terheboh, ada kans Aura Kasih diperiksa KPK, pacar minta Ammar Zoni fokus pada sidang, konser Slank peduli Sumater digelar di Bali.

