3 Berita Artis Terheboh: Azizah Salsha Bicara soal Perceraian, Rafael Tan Terharu

3 Berita Artis Terheboh: Azizah Salsha Bicara soal Perceraian, Rafael Tan Terharu
Selebgram Azizah Salsha. Foto: Instagram/azizahsalha_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha akhirnya buka suara soal rumah tangganya dengan Pratama Arhan di tengah isu simpang siur.

Pernyataan Azizah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (16/11).

Kemudian, Pacu Jawi ternyata masih menjadi daya tarik dari kawasan Tanah Datar, Sumatera Barat untuk mendatangkan wisatawan.

Sementara itu, penyanyi Rafael Tan mengaku terharu melihat Boiyen akhirnya melabuhkan cintanya dalam mahligai pernikahan dengan Rully Anggi

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Azizah Salsha Bicara soal Perceraian

Melalui akunnya di Instagram, Azizah Salsha merasa perlu meluruskan berbagai kabar simpang siur yang terus berkembang di publik.

Selama ini, kata Azizah, dia sengaja menutup rapat persoalan rumah tangganya lantaran ingin menyelesaikannya secara pribadi.

Baca selengkapnya: Azizah Salsha Akhirnya Bicara Soal Perceraiannya dengan Pratama Arhan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Azizah Salsha bicara perceraian, Pacu Jawi masih jadi daya tarik, Rafael Tan terharu

