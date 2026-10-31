3 Berita Artis Terheboh: Babak Baru Kasus Betrand Peto, Ihsan Bicara Target Menikah
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik LANY menyapa para penggemar melalui konser di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat.
Konser LANY di Jakarta, menjadi salah satu berita artis di JPNN sepanjang Jumat (30/10).
Sementara itu, penyanyi sekaligus aktor, Ihsan Tarore akhirnya bicara mengenai target untuk menikah.
Kemudian, kasus dugaan TPKS yang dilaporkan oleh ANW terhadap Betrand Peto alias BP memasuki babak baru.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. LANY Kembali Konser di Jakarta
Konser bertajuk 'Soft World Tour' itu dibuka lewat penampilan penyanyi asal Inggris, Maisy Kay pada pukul 19.00 WIB.
Adapun Maisy Kay tampil sekitar 30 menit sebagai penampil pembuka konser LANY di Jakarta.
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Rangkuman 3 berita artis terheboh, LANY kembali konser di Jakarta, Ihsan Tarore bicara target menikah, babak baru kasus Betrand Peto
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