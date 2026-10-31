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3 Berita Artis Terheboh: Babak Baru Kasus Betrand Peto, Ihsan Bicara Target Menikah

3 Berita Artis Terheboh: Babak Baru Kasus Betrand Peto, Ihsan Bicara Target Menikah
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Betrand Peto difitnah. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik LANY menyapa para penggemar melalui konser di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat.

Konser LANY di Jakarta, menjadi salah satu berita artis di JPNN sepanjang Jumat (30/10).

Sementara itu, penyanyi sekaligus aktor, Ihsan Tarore akhirnya bicara mengenai target untuk menikah.

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Kemudian, kasus dugaan TPKS yang dilaporkan oleh ANW terhadap Betrand Peto alias BP memasuki babak baru.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. LANY Kembali Konser di Jakarta

Konser bertajuk 'Soft World Tour' itu dibuka lewat penampilan penyanyi asal Inggris, Maisy Kay pada pukul 19.00 WIB.

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Adapun Maisy Kay tampil sekitar 30 menit sebagai penampil pembuka konser LANY di Jakarta.

Baca selengkapnya: Kebahagiaan LANY Bisa Kembali Konser di Jakarta

Rangkuman 3 berita artis terheboh, LANY kembali konser di Jakarta, Ihsan Tarore bicara target menikah, babak baru kasus Betrand Peto

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