3 Berita Artis Terheboh: Babak Baru Kasus Inara Rusli, Vicky Diminta Segera Bayar Rp 700 Juta

Inara Rusli. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Laporan Wardatina Mawa terhadap Insanul Fahmi serta Inara Rusli atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan masih terus bergulir.

Kelanjutan kasus Inara Rusli, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (18/2).

Sementara itu, Vicky Prasetyo tengah tersandung masalah lantaran diduga melakukan penipuan sebesar Rp 700 juta terhadap Nunun.

Kemudian, Wardatina Mawa menyampaikan curahan hati setelah laporannya terhadap suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perzinaan dan

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut: 

1. Kasus Inara Masuk Babak Baru

Saat ini, laporan tersebut, bahkan sudah naik ke tahap penyidikan.

Hal itu diungkapkan oleh Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo saat dikonfirmasi awak media.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, babak baru kasus Inara Rusli, Nunun beri ultimatum kepada Vicky Prasetyo, curhat Wardatina Mawa setelah laporannya berlanjut.

