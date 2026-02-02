menu
3 Berita Artis Terheboh: Bahaya Whip Pink di Apartemen Lula, Dinar Candy Migrain
Selebritas Dinar Candy. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy mengalami pengalaman menegangkan saat menumpangi pesawat rute Jakarta ke Surabaya.

Pengalaman menegangkan Dinar Candy, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (1/2).

Kemudian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat agar tidak menyalahgunakan gas medik gas nitrous oxide (N2O).

Sementara itu, film horor terbaru yang berjudul Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa akhirnya mengumumkan jadwal tayang di bioskop.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Dinar Candy Migrain Terjebak 6 Jam di Pesawat

Dia harus berada dalam pesawat selama 6 jam lantaran tidak bisa mendarat karena cuaca buruk.

“Guys, aku terbang dari Jakarta ke Surabaya gagal landing terus pesawat kembali ke Bali,” ungkap Dinar Candy melalui akun miliknya di Instagram, Sabtu (31/1).

Baca selengkapnya: Terjebak 6 Jam di Pesawat, Dinar Candy: Migrain

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Dinar Candy migrain terjebak 6 jam, imbauan bahaya Whip Pink di apartemen Lula Lahfah, jadwal tayang film Suzzanna

