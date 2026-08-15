3 Berita Artis Terheboh: Bebizie Diperiksa KPK, Istri Denny Sumargo Jalani Bayi Tabung
jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama yang terjadi di stan minuman beralkohol.
Penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (14/8).
Kemudian, pedangdut sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara itu, aktor Denny Sumargo dan istrinya, Olivia Allan kembali menjalani program bayi tabung.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Tersangka Dugaan Penistaan Agama Ditetapkan
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin mengatakan bahwa dari 4 tersangka berinisial RES, AK, I, dan M, dua di antaranya telah ditangkap dan ditahan.
"Berdasarkan rangkaian penyidikan dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menetapkan empat orang tersangka. Tersangka RES dan AK ditangkap pada Rabu (12/8) dan ditahan selama 20 hari di Rutan (rumah tahanan) Polda Metro Jaya," kata Kombes Pol. Iman Imanuddin dilansir Antara, Kamis (13/8).
Baca selengkapnya: 4 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Penistaan Agama saat Festival Musik
Rangkuman 3 berita artis terheboh, polisi tetapkan 4 tersangka dugaan penistaan agama, Bebizie diperiksa KPK, istri Denny Sumargo jalani bayi tabung
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