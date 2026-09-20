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3 Berita Artis Terheboh: Bebizie Kembalikan Uang ke KPK, Dinar Candy Sembunyi di Balik Meja

3 Berita Artis Terheboh: Bebizie Kembalikan Uang ke KPK, Dinar Candy Sembunyi di Balik Meja
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Dinar Candy. Foto: Instagram/dinar_candy

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran film Istimewa ternyata menyimpan sebuah mimpi besar dari sang produser, Abdullah Mansuri.

Mimpi besar produser film Istimewa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (19/9).

Kemudian, Dinar Candy mengungkap momen dirinya bersembunyi di balik meja ketika tempatnya tampil di Jayapura dirazia petugas.

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Sementara itu, penyanyi sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati telah mengembalikan uang Rp 897 juta ke KPK.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya beritanya berikut:

1. Produser Janji Siap Bangun Rumah Singgah

Perjalanan panjang bersama para teman-teman istimewa selama proses pembuatan film membuat Abdullah Mansuri merasa terpanggil untuk menghadirkan dampak yang lebih luas melampaui batas penayangan di bioskop.

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Bagi dirinya, karya ini bukan sekadar tontonan hiburan semata, melainkan sebuah wadah perjuangan agar anak-anak istimewa mendapatkan ruang yang layak untuk terus bertumbuh.

Baca selengkapnya: Bila Film Istimewa Tembus 1 Juta Penonton, Produser Janji Siap Bangun Rumah Singgah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, produser janji bangun rumah singgah, Dinar Candy sembunyi di balik meja, Bebizie kembalikan uang Rp 895 juta ke KPK.

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