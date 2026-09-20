3 Berita Artis Terheboh: Bebizie Kembalikan Uang ke KPK, Dinar Candy Sembunyi di Balik Meja

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran film Istimewa ternyata menyimpan sebuah mimpi besar dari sang produser, Abdullah Mansuri.

Mimpi besar produser film Istimewa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (19/9).

Kemudian, Dinar Candy mengungkap momen dirinya bersembunyi di balik meja ketika tempatnya tampil di Jayapura dirazia petugas.

Sementara itu, penyanyi sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati telah mengembalikan uang Rp 897 juta ke KPK.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya beritanya berikut:

1. Produser Janji Siap Bangun Rumah Singgah

Perjalanan panjang bersama para teman-teman istimewa selama proses pembuatan film membuat Abdullah Mansuri merasa terpanggil untuk menghadirkan dampak yang lebih luas melampaui batas penayangan di bioskop.

Bagi dirinya, karya ini bukan sekadar tontonan hiburan semata, melainkan sebuah wadah perjuangan agar anak-anak istimewa mendapatkan ruang yang layak untuk terus bertumbuh.

Baca selengkapnya: Bila Film Istimewa Tembus 1 Juta Penonton, Produser Janji Siap Bangun Rumah Singgah