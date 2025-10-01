3 Berita Artis Terheboh: Bedu Gugat Cerai, Penyebab Arhan dan Azizah Pisah Terungkap

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha resmi berakhir, kuasa hukum ungkap penyebab sebenarnya.

Penyebab perceraian Arhan dan Azizah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (30/9).

Kemudian, kuasa hukum Bedu, Dendy Finsa mengungkapkan alasan kliennya mengajukan permohonan cerai terhadap sang istri.

Sementara itu, konser Foo Fighters di Indonesia tinggal hitungan hari. Rundown konser band rock asal Amerika Serikat itu diumumkan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penyebab Arhan dan Azizah Cerai

Kabar perceraian pasangan muda ini diungkap kuasa hukum keduanya seusai memberikan penjelasan resmi di Pengadilan Agama Tigaraksa, Senin (29/9).

Adinda, selaku kuasa hukum Arhan, menegaskan bahwa keputusan berpisah diambil secara dewasa tanpa adanya konflik besar.

