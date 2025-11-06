menu
3 Berita Artis Terheboh: Bedu Pisah Baik-Baik, Nikita Mirzani Ajukan Banding
Terdakwa kasus pemerasan terhadap Reza Gladys Nikita Mirzani seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Nikita divonis 4 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan subsider 3 bulan kurungan. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Mirzani berharap bebas usai ajukan banding atas vonis empat tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Banding Nikita Mirzani, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN seppanjang Rabu (5/11).

Sementara itu, komedian Bedu akhirnya resmi bercerai dari Irma Kartika Anggraeni setelah 15 tahun menikah.

Kemudian, Maia Estianty mengaku sengaja merahasiakan tanggal nikah El Rumi dan Syifa Hadju.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nikita MIrzani Banding

Kuasa hukum Nikita, Galih Rakasiwi, mengungkapkan bahwa permohonan banding sudah resmi diajukan ke pengadilan sejak 4 November 2025.

“Kami sudah ajukan banding. Dalam prosesnya, bisa saja hukuman berkurang, bahkan bebas," kata Galih di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (5/11).

