3 Berita Artis Terheboh: Bedu Tetap Nafkahi Anak, Polemik Pandji Pragiwaksono Disorot
jpnn.com, JAKARTA - Akademisi berdarah Toraja, Ongen menyatakan bahwa adat Toraja berlandaskan kasih, bukan amarah, seusai polemik Pandji Pragiwaksono.
Komentar Ongen soal polemik Pandji, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (8/11).
Sementara itu, Lionsgate pastikan film biografi Michael Jackson tayang 2026 meski menuai kritik dan kontroversi.
Kemudian, Bedu tetap bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan juga sebagai kepala keluarga, walaupun kini telah bercerai dari Irma.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Pernyataan Ongen soal Polemik Padji
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi polemik yang melibatkan komika Pandji Pragiwaksono, yang dianggap menyinggung tradisi Rambu Solo’.
“Adat Toraja itu penuh kasih, tidak otoriter. Kalau Pandji benar-benar memahami adat Toraja, dia pasti tidak akan melakukannya. Tapi dia sudah meminta maaf, dan sebagai anak Toraja, saya maafkan. Denda adat itu tidak perlu,” ujar Ongen dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/11).
Baca selengkapnya: Polemik Pandji Soal Toraja, Ongen: Adat Kami Penuh Cinta, Bukan Emosi
Rangkuman 3 berita artis terheboh, polemik Pandji Pragiwaksono disorot akademisi, film biografi Michael Jackson tayang 2026, Bedu nafkahi anak Rp 50 juta.
