3 Berita Artis Terheboh: Biaya Les Balet Anak Sarwendah Bikin Syok, Istri Evan Mengalami KDRT
jpnn.com, JAKARTA - Istri dari aktor Evan Marvino, Uffridatun Nitami mengaku mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Dugaan KDRT yang dialmi istri Evan Marvino, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (16/6).
Sementara itu, nominal biaya les balet kedua anak Sarwendah capai puluhan juta, warganet langsung heboh.
Kemudian, band hardcore asal Australia, SPEED akan kembali menggelar konser di Jakarta, kemarin.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Istri Evan Marvino Mengaku Mengalami KDRT
Melalui akunnya di Instagram, dia mengungkapkan bahwa suaminya pernah beberapa kali melakukan KDRT terhadapnya.
Namun, Uffridatun Nitami baru memberanikan diri untuk mencertakan hal itu kepada publik.
Baca selengkapnya: Istri Evan Marvino Mengaku Mengalami KDRT
Rangkuman 3 berita artis terheboh, istri Evan Marvino mengalami KDRT, biaya les balet anak sarwendah capai puluhan juta, aksi SPEED di Jakarta.
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