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3 Berita Artis Terheboh: Bigmo Akhirnya Diperiksa Polisi, Dewi Perssik Geram

3 Berita Artis Terheboh: Bigmo Akhirnya Diperiksa Polisi, Dewi Perssik Geram
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Pedangdut Dewi Perssik Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Bigmo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin (10/8).

Pemeriksaan Bigmo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin.

Kemudian, Dewi Perssik memberi peringatan bagi warganet yang mengaitkan dirinya dalam konflik Ruben Onsu-Sarwendah.

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Sementara itu, komika Ananta Rispo mengambil karakter yang berbeda dalam film terbaru, Ketok Mejik.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya beerikut:

1. Bigmo Akhirnya Diperiksa Polisi

Dia bakal diperiksa terkait kasus promosi rokok elektrik atau vape yang melibatkan anak.

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"Pihak terlapor ataupun pihak yang dilaporkan dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin (10/8)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara.

Baca selengkapnya: Hari Ini, Bigmo Diperiksa Polisi Terkait Kasus Promosi Vape Libatkan Anak-anak

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Bigmo akhirnya diperiksa polisi, Dewi Perssik beri peringatan, Ananta Rispo gatal pengin lakukan hal ini.

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