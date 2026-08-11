3 Berita Artis Terheboh: Bigmo Akhirnya Diperiksa Polisi, Dewi Perssik Geram

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Bigmo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin (10/8).

Pemeriksaan Bigmo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin.

Kemudian, Dewi Perssik memberi peringatan bagi warganet yang mengaitkan dirinya dalam konflik Ruben Onsu-Sarwendah.

Sementara itu, komika Ananta Rispo mengambil karakter yang berbeda dalam film terbaru, Ketok Mejik.

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1. Bigmo Akhirnya Diperiksa Polisi

Dia bakal diperiksa terkait kasus promosi rokok elektrik atau vape yang melibatkan anak.

"Pihak terlapor ataupun pihak yang dilaporkan dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin (10/8)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara.

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