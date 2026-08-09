3 Berita Artis Terheboh: Bigmo Segera Diperiksa Polisi, MD Entertainment Siapkan Film Live Action
jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Bigmo akan diperiksa Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse PPA dan PPO pada Senin (10/8).
Kabar pemeriksaan Bigmo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (8/8).
Sementara itu, MD Pictures bakal mengangkat animasi populer Dhot Design ke layar lebar dalam wujud film live-action.
Kemudian, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah menjadi salah satu dari sejumlah film Indonesia yang akan tayang dalam format Imax.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Polisi Segera Garap Bigmo
Pemeriksaan tersebut terkait kasus promosi rokok elektrik atau vape yang melibatkan anak-anak.
"Pihak terlapor ataupun pihak yang dilaporkan dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin (10/8)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Jumat (7/8).
Baca selengkapnya: Polisi Segera Garap Bigmo di Kasus Konten Promosi Vape Libatkan Anak-anak
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Bigmo segera diperiksa, MD Entertainment siapkan film live action, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah tayang dalam format Imax.
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