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3 Berita Artis Terheboh: Bigmo Segera Diperiksa Polisi, MD Entertainment Siapkan Film Live Action

3 Berita Artis Terheboh: Bigmo Segera Diperiksa Polisi, MD Entertainment Siapkan Film Live Action
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Muhammad Jannah alias Bigmo. Foto: Instagram/bigmoskyy

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Bigmo akan diperiksa Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse PPA dan PPO pada Senin (10/8).

Kabar pemeriksaan Bigmo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (8/8).

Sementara itu, MD Pictures bakal mengangkat animasi populer Dhot Design ke layar lebar dalam wujud film live-action.

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Kemudian, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah menjadi salah satu dari sejumlah film Indonesia yang akan tayang dalam format Imax.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Polisi Segera Garap Bigmo

Pemeriksaan tersebut terkait kasus promosi rokok elektrik atau vape yang melibatkan anak-anak.

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"Pihak terlapor ataupun pihak yang dilaporkan dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin (10/8)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Jumat (7/8).

Baca selengkapnya: Polisi Segera Garap Bigmo di Kasus Konten Promosi Vape Libatkan Anak-anak

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Bigmo segera diperiksa, MD Entertainment siapkan film live action, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah tayang dalam format Imax.

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