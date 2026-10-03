menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Billy Cekcok dengan Penjaga Toilet, Ruben Merespons Gugatan Sarwendah

3 Berita Artis Terheboh: Billy Cekcok dengan Penjaga Toilet, Ruben Merespons Gugatan Sarwendah

3 Berita Artis Terheboh: Billy Cekcok dengan Penjaga Toilet, Ruben Merespons Gugatan Sarwendah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sarwendah dan kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (19/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Ruben Onsu memberi komentar soal gugatan perdata terkait dugaan wanprestasi yang dilayangkan oleh Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Komentar Ruben, soal gugatan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (2/10).

Kemudian, sidang perdana gugatan perdata atas dugaan wanprestasi yang diajukan Sarwendah terhadap Ruben Onsu bakal digelar pertengahan Oktober 2026.

Baca Juga:

Sementara itu, presenter Billy Syahputra mengatakan bahwa masalah dirinya dengan penjaga toilet di salah satu pantai di Bali telah selesai.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Komentar Ruben Onsu

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan Ruben Onsu tidak mempermasalahkan gugatan perdata tersebut.

Baca Juga:

"Enggak apa-apa. Kan memang harus dilakukan, ya kan? Karena saya rasa, pasti S dan kuasa hukumnya, Zainuddin enggak mau dianggap sebagai orang yang menggertak sambal saja kan begitu artinya," kata Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/9).

Baca selengkapnya: Komentar Ruben Onsu Soal Gugatan Wanprestasi yang Didaftarkan oleh Sarwendah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, respons Ruben Onsu, jadwal sidang gugatan Sarwendah, Billy Syahputra cekcok dengan penjaga toilet.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI