3 Berita Artis Terheboh: Billy Cekcok dengan Penjaga Toilet, Ruben Merespons Gugatan Sarwendah
jpnn.com, JAKARTA - Pihak Ruben Onsu memberi komentar soal gugatan perdata terkait dugaan wanprestasi yang dilayangkan oleh Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Komentar Ruben, soal gugatan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (2/10).
Kemudian, sidang perdana gugatan perdata atas dugaan wanprestasi yang diajukan Sarwendah terhadap Ruben Onsu bakal digelar pertengahan Oktober 2026.
Sementara itu, presenter Billy Syahputra mengatakan bahwa masalah dirinya dengan penjaga toilet di salah satu pantai di Bali telah selesai.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Komentar Ruben Onsu
Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan Ruben Onsu tidak mempermasalahkan gugatan perdata tersebut.
"Enggak apa-apa. Kan memang harus dilakukan, ya kan? Karena saya rasa, pasti S dan kuasa hukumnya, Zainuddin enggak mau dianggap sebagai orang yang menggertak sambal saja kan begitu artinya," kata Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/9).
Baca selengkapnya: Komentar Ruben Onsu Soal Gugatan Wanprestasi yang Didaftarkan oleh Sarwendah
Rangkuman 3 berita artis terheboh, respons Ruben Onsu, jadwal sidang gugatan Sarwendah, Billy Syahputra cekcok dengan penjaga toilet.
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