3 Berita Artis Terheboh: Billy Dikaruniai Anak, Nikita Pengin Vadel Dihukum Berat

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Mirzani ungkap sakit hati dan ketidakpuasan atas vonis 9 tahun penjara Vadel Badjideh.

Rasa sakit hati Nikita Mirzani, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (3/10).

Kemudian, diva asal Amerika Serikat, Mariah Carey bersiap untuk tampil dalam konser di Sentul International Convention Center.

Baca Juga: Nikita Mirzani Tak Puas Vadel Badjideh Divonis 9 Tahun Penjara

Sementara itu, Billy Syahputra menyampaikan curahan hati setelah dirinya dan istri, Vika Kolesnaya dikaruniai anak pertama.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya:

1. Nikita Pengin Vadel Dihukum Selama-lamanya

Namun, bagi Nikita, hukuman tersebut tak akan pernah bisa menebus penderitaan putrinya, LM.

“Sembilan tahun, mau 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang seharusnya masa depannya cerah,” ujar Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/10).

Baca selengkapnya: Ini Alasan Nikita Mirzani Minta Vadel Badjideh Dihukum Selama-lamanya