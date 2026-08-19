3 Berita Artis Terheboh: Buku Puisi Kartun Dirilis, Rossa Merasa Jadi Muda Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menjalani mediasi terkait gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mediasi antara Ruben dan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (18/8).

Kemudian, penyanyi Rossa diketahui memutuskan merawat seorang anak perempuan bernama Raina.

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Sementara itu, musikus Jason Ranti dan kartunis Mice Misrad berkolaborasi merilis buku puisi kartun.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Mediasi antara Ruben dan Sarwendah

Hal tersebut sehubungan dengan agenda mediasi pada Rabu (12/8) lalu yang ditunda akibat Ruben Onsu tidak hadir karena agenda lain.

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Kuasa hukum Ruben Onsu, William Rando, mengatakan pihaknya telah memberitahukan kepada mediator bahwa kliennya tidak dapat hadir karena memiliki kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan.

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