3 Berita Artis Terheboh: Celine Evangelista Banjir Kritikan, The Jakmania Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Artis Celine Evangelista banjir kritikan setelah mengunggah potret sedang menggandeng seorang pria.

Kebersamaan Celine dengan pria bukan suaminya itu menjadi salah satu berita terheboh entertainment JPNN sepanjang Selasa (11/5).

Selanjutnya, keluarga besar The Jakmania mengenang sosok Almarhum Bang Sapri yang meninggal pada Senin (10/5).

Sejumlah artis ikut menghadiri pemakaman jenazah komedian Sapri di TPU Ulujami, Pesanggarahan, Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Celine Evangelista Banjir Kritikan

Ibu empat anak itu memamerkan kebersamaannya dengan pria bernama Koko Jakcson di akunnya di Instagram.

"Thank You for Today @kokojackson7," tulis Celine Evangelista, baru-baru ini.

