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3 Berita Artis Terheboh: Celine Ungkap Sosok Suami, Anjasmara Minta Maaf

3 Berita Artis Terheboh: Celine Ungkap Sosok Suami, Anjasmara Minta Maaf
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Celine Evangelista. Foto: Instagram/celine_evangelista

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Anjasmara menyampaikan klarifikasi dan minta maaf seusai pernyataannya yang menyinggung isu perselingkuhan Rizky Nazar, jadi viral.

Permintaan maaf Anjasmara, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (18/7).

Sementara itu, Celine Evangelista membantah isu menjadi simpanan pejabat dan menegaskan telah menikah secara resmi.

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Kemudian, setelah merilis single ketiga Crush Alert, Alika kembali melangkah dengan lagu terbaru yang bertitel Awas Jatuh Cinta.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Anjasmara Minta Maaf

Melalui akunnya di Instagram, dia mengunggah video berisikan permintaan maaf dan klarifikasi.

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Dia meminta maaf atas ucapannya saat live di sosial media tersebut.

Baca selengkapnya: Pernyataan Soal Rizky Nazar Heboh, Anjasmara Beri Klarifikasi dan Minta Maaf

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Anjasmara minta maaf, Celine Evangelista ungkap sosok suami baru, Alika mengeksplorasi nuansa Japanese City Pop.

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