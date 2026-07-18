3 Berita Artis Terheboh: Celine Ungkap Sosok Suami, Anjasmara Minta Maaf
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Anjasmara menyampaikan klarifikasi dan minta maaf seusai pernyataannya yang menyinggung isu perselingkuhan Rizky Nazar, jadi viral.
Permintaan maaf Anjasmara, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (18/7).
Sementara itu, Celine Evangelista membantah isu menjadi simpanan pejabat dan menegaskan telah menikah secara resmi.
Kemudian, setelah merilis single ketiga Crush Alert, Alika kembali melangkah dengan lagu terbaru yang bertitel Awas Jatuh Cinta.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Anjasmara Minta Maaf
Melalui akunnya di Instagram, dia mengunggah video berisikan permintaan maaf dan klarifikasi.
Dia meminta maaf atas ucapannya saat live di sosial media tersebut.
Baca selengkapnya: Pernyataan Soal Rizky Nazar Heboh, Anjasmara Beri Klarifikasi dan Minta Maaf
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Anjasmara minta maaf, Celine Evangelista ungkap sosok suami baru, Alika mengeksplorasi nuansa Japanese City Pop.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bantah Jadi Simpanan Pejabat, Celine Evangelista Ungkap Sosok Suami
- 3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Eksploitasi Anak, Vicky Ungkap Fakta soal Fangfang
- Pernyataan Soal Rizky Nazar Heboh, Anjasmara Beri Klarifikasi dan Minta Maaf
- Awas Jatuh Cinta, Alika Mengeksplorasi Nuansa Japanese City Pop
- 3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Hadiri Sidang Hak Asuh Anak, Davina Bicara soal Hubungan
- Bantah Rumor yang Beredar, Celine Evangelista: Kasihan Keluarga Kami Difitnah Terus