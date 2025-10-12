3 Berita Artis Terheboh: Chikita Sempat Maafkan Suami, Nikita Mirzani Optimistis Bebas

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Chikita Meidy ternyata sempat berniat rujuk dengan suaminya, Indra Adhitya.

Niat rujuk Chikita, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (11/10).

Kemudian, Nikita Mirzani memberi tanggapan setelah dituntut 11 tahun penjara atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang.

Sementara itu, Safari Bazaar 2025 putaran ke-15 yang diselenggarakan oleh Rahasia Investasi Sukses (RINS) dan Komunitas Bisnis (Kombis) menarik perhatian.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Chikita Sempat Memaafkan

Pada waktu itu, dia mencoba memaafkan kesalahan suami demi anak.

"Aku memaafkan dan mencoba kembali karena anak," kata Chikita Meidy saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

