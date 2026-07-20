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3 Berita Artis Terheboh: Chlesea Islan Melahirkan Anak Pertama, Baim Wong Bangga

3 Berita Artis Terheboh: Chlesea Islan Melahirkan Anak Pertama, Baim Wong Bangga
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Chelsea Islan. Foto: Instagram/chelseaislan

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal akhirnya dikaruniai anak pertama.

Kelahiran anak pertama Chelsea Islan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (19/7).

Sementara itu, film 'Semua Akan Baik-Baik Saja' berhasil meraih 4 nominasi dalam ajang penghargaan

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Kemudian, film berjudul Leave No One Behind terinspirasi dari keberhasilan Polri dalam menangani kasus TPPO.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Chelsea Islan Melahirkan Anak Pertama

Chelsea Islan ternyata telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan pada 8 Juli 2026.

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Kabar bahagia tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Chelsea Islan Melahirkan Anak Pertama, Ini Nama Bayinya

Rangkuman 3 berita terheboh, Chelsea Islan melahirkan anak pertama, Baim Wong bangga film garapannya raih 4 nominasi, inspirasi film Leave No One Behind.

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