3 Berita Artis Terheboh: Cristian Gonzales Dukung Timnas, Pembebasan Bersyarat Indra Kenz Ditarik

jpnn.com, JAKARTA - Mantan penyerang Timnas Indonesia, Cristian Gonzales, masih menunjukkan dukungannya terhadap skuad Garuda.

Dukungan Cristian Gonzales, untuk Timnas Indonesia menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (6/10).

Sementara itu, Avenged Sevenfold segera menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.

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Kemudian, Irjen Kemenimipas Rudi Setiawan merekomendasikan Ditjenpas agar menarik kembali pembebasan bersyarat (PB) terpidana Indra Kenz.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Cristian Gonzales Dukung Timnas Indonesia

Pesepak bola kelahiran Montevideo, Uruguay, 30 Agustus 1976, itu mengaku tidak keberatan membeli tiket untuk menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia dari tribun stadion.

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Hal tersebut disampaikan Cristian Gonzales saat menjadi bintang tamu program Pagi Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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