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3 Berita Artis Terheboh: Cristian Gonzales Dukung Timnas, Pembebasan Bersyarat Indra Kenz Ditarik

3 Berita Artis Terheboh: Cristian Gonzales Dukung Timnas, Pembebasan Bersyarat Indra Kenz Ditarik
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Tersangka kasus penipuan aplikasi trading Binomo Indra Kesuma atau Indra Kenz. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan penyerang Timnas Indonesia, Cristian Gonzales, masih menunjukkan dukungannya terhadap skuad Garuda.

Dukungan Cristian Gonzales, untuk Timnas Indonesia menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (6/10).

Sementara itu, Avenged Sevenfold segera menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.

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Kemudian, Irjen Kemenimipas Rudi Setiawan merekomendasikan Ditjenpas agar menarik kembali pembebasan bersyarat (PB) terpidana Indra Kenz.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1.  Cristian Gonzales Dukung Timnas Indonesia

Pesepak bola kelahiran Montevideo, Uruguay, 30 Agustus 1976, itu mengaku tidak keberatan membeli tiket untuk menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia dari tribun stadion.

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Hal tersebut disampaikan Cristian Gonzales saat menjadi bintang tamu program Pagi Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Cristian Gonzales Rela Beli Tiket Demi Dukung Timnas Indonesia

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Cristian Gonzales Dukung Timnas, St. Loco jadi pembuka konser Avenged Sevenfold, pembebasan bersyarat Indra Kenz ditarik.

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