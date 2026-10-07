3 Berita Artis Terheboh: Cristian Gonzales Dukung Timnas, Pembebasan Bersyarat Indra Kenz Ditarik
jpnn.com, JAKARTA - Mantan penyerang Timnas Indonesia, Cristian Gonzales, masih menunjukkan dukungannya terhadap skuad Garuda.
Dukungan Cristian Gonzales, untuk Timnas Indonesia menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (6/10).
Sementara itu, Avenged Sevenfold segera menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.
Kemudian, Irjen Kemenimipas Rudi Setiawan merekomendasikan Ditjenpas agar menarik kembali pembebasan bersyarat (PB) terpidana Indra Kenz.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Cristian Gonzales Dukung Timnas Indonesia
Pesepak bola kelahiran Montevideo, Uruguay, 30 Agustus 1976, itu mengaku tidak keberatan membeli tiket untuk menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia dari tribun stadion.
Hal tersebut disampaikan Cristian Gonzales saat menjadi bintang tamu program Pagi Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
Baca selengkapnya: Cristian Gonzales Rela Beli Tiket Demi Dukung Timnas Indonesia
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Cristian Gonzales Dukung Timnas, St. Loco jadi pembuka konser Avenged Sevenfold, pembebasan bersyarat Indra Kenz ditarik.
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