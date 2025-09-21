3 Berita Artis Terheboh: Curhatan Hati Tasya Farasya, Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Tasya Farasya menyampaikan curahan hati di tengah proses perceraian dirinya dari Ahmad Assegaf.

Curahan hati Tasya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (20/9).

Kemudian, Ricky Perdana menceritakan kronologi anaknya yang mengalami kecelakaan jatuh dari tangga 3,5 meter.

Sementara itu, penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany masih dalam proses perceraian dari Rien Wartia Trigina alias Erin.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Curahan Hati Tasya Farasya

Dia membahas tentang dukungan yang diberikan oleh teman-teman terdekat di media sosial.

"Guys please don't hate on my friends for showing their love and support for me. Mereka semua post sudah dengan consent aku kok karena aku pun tahu banyak yang nanyain kabar aku," ungkap Tasya Farasya melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

