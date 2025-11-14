3 Berita Artis Terheboh: Curahan Hati Tasya Farasya, Ammar Zoni Sakit
jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengaku prihatin melihat kondisi kekasihnya, Ammar Zoni sejak dipindahkan ke Nusakambangan.
Kondisi kesehatan Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (13/11).
Kemudian, sidang cerai Adly Fairuz dan Angbeen Rishi telah digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan,.
Sementara itu, kreator konten kecantikan, Tasya Farasya akhirnya menyampaikan curahan hati setelah bercerai dari Ahmad Assegaf.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Kondisi Ammar Zoni
Menurutnya, Ammar Zoni belakangan mengaku kurang sehat atau sakit.
"Katanya lagi sakit kan," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Silet di RCTI bari-baru ini.
Baca selengkapnya: Dokter Kamelia Prihatin Melihat Kondisi Ammar Zoni
Rangjynab 3 berita artis terheboh, kondisi kesehatan Ammar Zoni, Adly Fairuz dan Angbeen Rishi sepakat cerai, curahan hati Tasya Farasya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Angbeen Rishi Sebut Tetap Menjadi Sahabat Adly Fairuz
- Ternyata Adly Fairuz Tidak Lagi Seatap dengan Angbeen Rishi
- Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Ternyata Sudah Sepakat Bercerai
- Sidang Cerainya dengan Adly Fairuz Kembali Digelar, Angbeen Rishi: Doakan
- Curahan Hati Tasya Farasya Setelah Resmi Cerai dari Ahmad Assegaf
- Dokter Kamelia Prihatin Melihat Kondisi Ammar Zoni