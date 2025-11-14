menu
3 Berita Artis Terheboh: Curahan Hati Tasya Farasya, Ammar Zoni Sakit

3 Berita Artis Terheboh: Curahan Hati Tasya Farasya, Ammar Zoni Sakit

3 Berita Artis Terheboh: Curahan Hati Tasya Farasya, Ammar Zoni Sakit
Tasya Farasya dan kuasa hukumnya. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengaku prihatin melihat kondisi kekasihnya, Ammar Zoni sejak dipindahkan ke Nusakambangan.

Kondisi kesehatan Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (13/11).

Kemudian, sidang cerai Adly Fairuz dan Angbeen Rishi telah digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan,.

Baca Juga:

Sementara itu, kreator konten kecantikan, Tasya Farasya akhirnya menyampaikan curahan hati setelah bercerai dari Ahmad Assegaf.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Kondisi Ammar Zoni

Menurutnya, Ammar Zoni belakangan mengaku kurang sehat atau sakit.

Baca Juga:

"Katanya lagi sakit kan," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Silet di RCTI bari-baru ini.

Baca selengkapnya: Dokter Kamelia Prihatin Melihat Kondisi Ammar Zoni

Rangjynab 3 berita artis terheboh, kondisi kesehatan Ammar Zoni, Adly Fairuz dan Angbeen Rishi sepakat cerai, curahan hati Tasya Farasya

