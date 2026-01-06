3 Berita Artis Terheboh: Curhat Atalia Menjelang Putusan Cerai, Ridwan Kamil Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya membantah rumor Arkana Aidan Misbach sebagai anak biologisnya.

Penjelasan Ridwan Kamil soal rumor anak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (5/1).

Sementara itu, politikus Atalia Praratya menyampaikan curahan hati di ambang proses perceraian dari Ridwan Kamil.

Kemudian, kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Istri pedangdut Mansyur S, Hj. Rosidah dikabarkan meninggal dunia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penjelasan Ridwan Kamil soal Rumor Anak Aura kasih

Wenda Aluwi memastikan Arkana tidak memiliki keterkaitan biologis dengan Ridwan Kamil maupun Aura Kasih setelah pihaknya menelaah sejumlah dokumen resmi, termasuk akta kelahiran anak tersebut.

“Dari dokumen tersebut, kami bisa pastikan ananda Arka tak ada kaitannya dengan isu yang beredar,” ujar Wenda, dikutip dari program Intens Investigasi, Minggu (4/1).

