menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Curhat Atalia Menjelang Putusan Cerai, Ridwan Kamil Beri Penjelasan

3 Berita Artis Terheboh: Curhat Atalia Menjelang Putusan Cerai, Ridwan Kamil Beri Penjelasan

3 Berita Artis Terheboh: Curhat Atalia Menjelang Putusan Cerai, Ridwan Kamil Beri Penjelasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ANTARA/Rubby Jovan)

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya membantah rumor Arkana Aidan Misbach sebagai anak biologisnya.

Penjelasan Ridwan Kamil soal rumor anak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (5/1).

Sementara itu, politikus Atalia Praratya menyampaikan curahan hati di ambang proses perceraian dari Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Kemudian, kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Istri pedangdut Mansyur S, Hj. Rosidah dikabarkan meninggal dunia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penjelasan Ridwan Kamil soal Rumor Anak Aura kasih

Wenda Aluwi memastikan Arkana tidak memiliki keterkaitan biologis dengan Ridwan Kamil maupun Aura Kasih setelah pihaknya menelaah sejumlah dokumen resmi, termasuk akta kelahiran anak tersebut.

Baca Juga:

“Dari dokumen tersebut, kami bisa pastikan ananda Arka tak ada kaitannya dengan isu yang beredar,” ujar Wenda, dikutip dari program Intens Investigasi, Minggu (4/1).

Baca selengkapnya: Ridwan Kamil Angkat Bicara soal Rumor Punya Anak dengan Aura Kasih

Rangkuman 3 berita artis terheboh, penjelasan Ridwan Kamil soal rumor anak Aura Kasih, curhat Atalia Praratya menjelang putusan cerai, istri Mansyur S meninggal

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI