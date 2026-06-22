3 Berita Artis Terheboh: Curhat Kenny Austin Jadi Ayah, Tio Pakusadewo Beri Tanggapan
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tio Pakusadewo menanggapi upaya Dewi Irawan menggalang donasi untuk membantu biaya pengobatannya.
Tanggapan Tio Pakusadewo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (21/6).
Sementara itu, aktor Kenny Austin tengah menikmati peran barunya sebagai ayah dan merasa berat meninggalkan sang anak.
Kemudian, band hardcore asal Australia, SPEED ternyata sangat terkesan dengan kancah musik hardcore di Indonesia.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Tanggapan Tio Pakusadewo
Dia mengatakan bahwa penggalangan bantuan tersebut murni inisiatif dari Dewi Irawan.
"Dewi Irawan berinisiatif, karena saya kontrak film masih banyak," kata Tio Pakusadewo saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Jumat (19/6).
Baca selengkapnya: Dewi Irawan Bantu Galang Donasi, Begini Respons Tio Pakusadewo
Rangkuman 3 berita artis terheboh, tanggapan Tio Pakusadewo soal donasi, curhat Kenny Austin menjadi ayah, SPEED terkesan dengan Scene Hardcore Indonesia
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