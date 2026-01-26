3 Berita Artis Terheboh: Curhat Mawa Disorot, Ayu Ting Ting: Enggak Apa-Apa, Jadi Doa
jpnn.com, JAKARTA - Unggahan Wardatina Mawa soal kehidupan dan anaknya dikaitkan dengan permintaan maaf Insanul Fahmi.
Curahan hati (curhat) Mawa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (25/1).
Sementara itu, Reza Arap mengungkap duka mendalam atas kepergian Lula Lahfah lewat unggahan pilu di media sosial.
Kemudian, Ayu Ting Ting memberi tanggapan setelah lagu yang dinyanyikannya yakni, Ya Allah Lindungi Bilqis, viral.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Curhat Wardatina Mawa
Lewat unggahan di media sosial, Mawa menyampaikan curahan hati yang sarat makna tentang kehidupan, keikhlasan, dan kekuatan seorang ibu.
Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Mawa menuliskan pesan reflektif yang menyinggung soal pentingnya menjaga hati dan tidak menyakiti orang lain.
Baca selengkapnya: Insanul Fahmi Ungkap Penyesalan, Curhat Wardatina Mawa Jadi Sorotan
