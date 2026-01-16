menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Curhat Terbaru Atalia, Inara Rusli Kehilangan Job

3 Berita Artis Terheboh: Curhat Terbaru Atalia, Inara Rusli Kehilangan Job

3 Berita Artis Terheboh: Curhat Terbaru Atalia, Inara Rusli Kehilangan Job
Inara Rusli. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli kehilangan sejumlah kontrak kerja dan disebut alami tekanan mental akibat kasusnya.

Nasib Inara setelah tersandung kasus perselingkuhan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (15/1).

Kemudian, film drama, Penerbangan Terakhir, akhirnya tayang di bioskop mulai hari ini, 15 Januari 2026.

Sementara itu, politikus Atalia Praratya menyampaikan curahan hati setelah bercerai dari Ridwan Kamil.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Inara Kehilangan Job hingga Tekanan Mental

Kuasa hukum Inara, Daru Quthny, mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kerugian finansial yang cukup besar akibat kasus tersebut.

Dia menyebut sejumlah kontrak kerja yang sebelumnya telah disepakati terpaksa batal dijalankan.

Baca selengkapnya: Terjerat Kasus Perselingkuhan, Inara Rusli Kehilangan Banyak Job Hingga Tekanan Mental

