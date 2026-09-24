3 Berita Artis Terheboh: Daftar Nominasi Awards 2026, Junior dan Sandrina Jadi Best Couple

jpnn.com, JAKARTA - Gugatan cerai Sara Wijayanto terhadap Demian Aditya segera disidangkan di PA Jakarta Selatan.

Jadwal sidang cerai Sara dan Demian, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (23/9).

Sementara itu, malam puncak AMI Awards 2026 akan digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada 4 November 2026.

Baca Juga: Ini Jadwal Sidang Cerai Sara Wijayanto dan Demian Aditya

Kemudian, Sandrinna Michelle dan Junior Roberts meraih penghargaan Best Couple dalam ajang Infotainment Awards 2026.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sidang Cerai Sara dan Demian

Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana gugatan cerai yang diajukan Sara pada Kamis, 24 September 2026.

Humas PA Jakarta Selatan, Abid, membenarkan adanya perkara perceraian antara Sara Wijayanto dan Demian Aditya. Perkara tersebut telah terdaftar dengan nomor 3594/2026.

Baca selengkapnya: Sara Wijayanto Gugat Cerai Demian Aditya, Sidang Perdana Digelar Besok