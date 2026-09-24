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3 Berita Artis Terheboh: Daftar Nominasi Awards 2026, Junior dan Sandrina Jadi Best Couple

3 Berita Artis Terheboh: Daftar Nominasi Awards 2026, Junior dan Sandrina Jadi Best Couple
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Junior Roberts dan Sandrinna Michelle saat Infotainment Awards 2026 di Studio 6 EMTEK City, Daan Mogot, Jakarta, Selasa (22/9). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Gugatan cerai Sara Wijayanto terhadap Demian Aditya segera disidangkan di PA Jakarta Selatan.

Jadwal sidang cerai Sara dan Demian, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (23/9).

Sementara itu, malam puncak AMI Awards 2026 akan digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada 4 November 2026.

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Kemudian, Sandrinna Michelle dan Junior Roberts meraih penghargaan Best Couple dalam ajang Infotainment Awards 2026.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sidang Cerai Sara dan Demian

Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana gugatan cerai yang diajukan Sara pada Kamis, 24 September 2026.

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Humas PA Jakarta Selatan, Abid, membenarkan adanya perkara perceraian antara Sara Wijayanto dan Demian Aditya. Perkara tersebut telah terdaftar dengan nomor 3594/2026.

Baca selengkapnya: Sara Wijayanto Gugat Cerai Demian Aditya, Sidang Perdana Digelar Besok

Rangkuman 3 berita artis terheboh, sidang cerai Sara Wijayanto, daftar nominasi AMI Awards 2026, Junior Roberts dan Sandrina Michelle jadi best couple.

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