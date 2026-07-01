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3 Berita Artis Terheboh: Daftar Tiket Konser Guns N' Roses, King Nassar Jadi Juri

3 Berita Artis Terheboh: Daftar Tiket Konser Guns N' Roses, King Nassar Jadi Juri
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Guns N’ Roses di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (8/11). Foto: Dedi Yondra/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Promotor Rajawali Indonesia akhirnya mengumumkan kategori dan harga tiket konser Guns N’ Roses yang akan digelar di Jakarta.

Harga tiket konser Guns N’ Roses di Jakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (30/6).

Sementara itu, Giorgio Antonio menegaskan hanya dirinya dan Sarwendah yang mengetahui kondisi hubungan mereka.

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Kemudian, King Nassar dan Lesti Kejora menjadi juri D’Academy 8 Final Audition yang disiarkan secara LIVE mulai Senin, 29 Juni 2026.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Daftar Harga Tiket Konser Guns N' Roses

Adapun tiket konser Guns N' Roses dijual dengan harga mulai dari Rp1.050.000 hingga Rp7.500.000.

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Berikut Daftar Harga Tiket Konser Guns N' Roses Jakarta 2026:

Baca selengkapnya: Ini Daftar Harga Tiket Konser Guns N’ Roses di Jakarta

Rangkuman 3 berita artis terheboh, daftar harga tiket konser Guns N' Roses, Giorgio Antonio bicara soal hubungan dengan Sarwendah, King Nassar jadi juri.

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