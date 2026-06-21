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3 Berita Artis Terheboh: Davina Karamoy Jadi Korban Hanania, Icuk Nugroho Meninggal

3 Berita Artis Terheboh: Davina Karamoy Jadi Korban Hanania, Icuk Nugroho Meninggal
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Davina Karamoy, pemain film Kuncen. Foto: Dok. Hers Production/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Icuk Nugroho, pemeran Saep dalam sinetron Preman Pensiun, meninggal dunia pada Sabtu pagi.

Kabar Icuk meninggal dunia menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (21/6).

Kemudian, Davina Karamoy mengaku juga menjadi korban dalam kasus dugaan penipuan Hanania Group.

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Sementara itu, Trois Films dan JJan E&M bersiap mengembangkan sejumlah film layar lebar garapan sineas dua negara.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Icuk Nugroho Meninggal

Kabar duka pertama kali disampaikan oleh Karina Ranau melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

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"Innalillahiwainnailaihirojiun A Saep. Titip salam kalau ketemu Akang ya @epy_kusnandar_official," tulis Karina Ranau.

Baca selengkapnya: Icuk Nugroho Pemeran Saep Copet di Preman Pensiun Meninggal, Ini Profil Singkatnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Icuk Nugroho meninggal dunia, Davina Karamoy juga jadi korban Hanania, kolaborasi Rumah Produksi Indonesia dan Korea bikin fi

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