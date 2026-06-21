3 Berita Artis Terheboh: Davina Karamoy Jadi Korban Hanania, Icuk Nugroho Meninggal
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Icuk Nugroho, pemeran Saep dalam sinetron Preman Pensiun, meninggal dunia pada Sabtu pagi.
Kabar Icuk meninggal dunia menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (21/6).
Kemudian, Davina Karamoy mengaku juga menjadi korban dalam kasus dugaan penipuan Hanania Group.
Sementara itu, Trois Films dan JJan E&M bersiap mengembangkan sejumlah film layar lebar garapan sineas dua negara.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Icuk Nugroho Meninggal
Kabar duka pertama kali disampaikan oleh Karina Ranau melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
"Innalillahiwainnailaihirojiun A Saep. Titip salam kalau ketemu Akang ya @epy_kusnandar_official," tulis Karina Ranau.
Baca selengkapnya: Icuk Nugroho Pemeran Saep Copet di Preman Pensiun Meninggal, Ini Profil Singkatnya
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Icuk Nugroho meninggal dunia, Davina Karamoy juga jadi korban Hanania, kolaborasi Rumah Produksi Indonesia dan Korea bikin fi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Icuk Nugroho Pemeran Saep Copet di Preman Pensiun Meninggal, Ini Profil Singkatnya
- Davina Karamoy Ternyata Juga Jadi Korban Hanania, Rugi Ratusan Juta Rupiah
- 3 Berita Artis Terheboh: Gugatan Ari Bias Ditolak, Richard Lee Ajukan Penahanan Kota
- Penjelasan Soal Kerja Sama Davina Karamoy dengan Hanania, Oh Ternyata...
- 3 Berita Artis Terheboh: Ruben Akan Umrah, Sarwendah Tunggu Waktu Mediasi
- Davina Karamoy 2 Kali Umrah dengan Hanania, Kuasa Hukum Beri Penjelasan