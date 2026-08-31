3 Berita Artis Terheboh: Debut Edy Khemod dalam Operasi Pesta Copet, Film Hasut Bikin Takut
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Machi Ahmad mengatakan, pihaknya meminta agar pemeriksaan ditunda pada Jumat (4/9) depan.
Penundaan pemeriksaan Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (30/8).
Kemudian, Tuta Films merilis official teaser trailer dan poster film horor misteri, Hasut, yang merupakan debut penyutradaraan Ilya Sigma.
Sementara itu, film debut sutradara Edy Khemod, Operasi Pesta Copet, tayang di bioskop. Syuting di Pestapora menjadi salah satu tantangan
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
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Kuasa hukum Ruben Onsu, Machi Ahmad, mengatakan pihaknya meminta agar pemeriksaan tersebut ditunda hingga Jumat (4/9) mendatang.
"Kami meminta sih Jumat depan ya, minggu depan, tetapi kalau bisa selesai sebelum itu bagus, lebih bagus, kan," ujar Machi Ahmad di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (28/8).
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Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu bakal diperiksa pekan depan, film Hasut tetap bikit takut, Operasi Pesta Copet jadi debut sutradara Edy Khemod.
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