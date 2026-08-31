3 Berita Artis Terheboh: Debut Edy Khemod dalam Operasi Pesta Copet, Film Hasut Bikin Takut

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Machi Ahmad mengatakan, pihaknya meminta agar pemeriksaan ditunda pada Jumat (4/9) depan.

Penundaan pemeriksaan Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (30/8).

Kemudian, Tuta Films merilis official teaser trailer dan poster film horor misteri, Hasut, yang merupakan debut penyutradaraan Ilya Sigma.

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Sementara itu, film debut sutradara Edy Khemod, Operasi Pesta Copet, tayang di bioskop. Syuting di Pestapora menjadi salah satu tantangan

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1. Ruben Bakal Diperiksa Pekan Depan

Kuasa hukum Ruben Onsu, Machi Ahmad, mengatakan pihaknya meminta agar pemeriksaan tersebut ditunda hingga Jumat (4/9) mendatang.

"Kami meminta sih Jumat depan ya, minggu depan, tetapi kalau bisa selesai sebelum itu bagus, lebih bagus, kan," ujar Machi Ahmad di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (28/8).

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