3 Berita Artis Terheboh: Denada Buka Suara soal Anak, Iis Dahlia Beri Komentar
jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Iis Dahlia buka suara mengenai konflik yang terjadi antara sahabatnya, Denada dengan Ressa Rizky Rossano.
Komentar Iis Dalia soal masalah Denada, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (2/2).
Kemudian, konflik dugaan penelantaran anak yang melibatkan nama Denada dan Ressa Rizky Rossano akhirnya menemukan titik terang.
Sementara itu, dua band metal kenamaan asal Indonesia, Burgerkill dan DeadSquad menyampaikan kabar mengejutkan perihal formasi terbaru.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Komentar Iis Dahlia
Ditanyai soal solusi yang mungkin akan dilakukan Denada terkait persoalannya, Iis Dahlia mengaku tak tahu menahu.
Alih-alih memberikan komentar, dia hanya berharap agar konflik itu bisa segera menemukan titik terang.
Baca selengkapnya: Soal Urusan Denada Dengan Ressa Rizky Rossano, Iis Dahlia Bilang Begini
Rangkuman 3 berita artis terheboh, komentar Iis Dahlia, Denada akhirnya buka suara soal putranya, Deadsquad umumkan vokalis baru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lisa Mariana Beri Dukungan untuk Ressa Rossano
- Mengaku Salah, Denada Sampaikan Permohonan Maaf
- Denada Akhirnya Buka Suara soal Ressa Rizky Rossano, Begini Kalimatnya
- Denada: Itu Kesalahan, Kebodohan, Kekhilafan Saya
- Vicky Mono Balik ke Burgerkill, DeadSquad Umumkan Vokalis Baru
- 3 Berita Artis Terheboh: Bahaya Whip Pink di Apartemen Lula, Dinar Candy Migrain