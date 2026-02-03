menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Denada Buka Suara soal Anak, Iis Dahlia Beri Komentar

3 Berita Artis Terheboh: Denada Buka Suara soal Anak, Iis Dahlia Beri Komentar

3 Berita Artis Terheboh: Denada Buka Suara soal Anak, Iis Dahlia Beri Komentar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Iis Dahlia buka suara mengenai konflik yang terjadi antara sahabatnya, Denada dengan Ressa Rizky Rossano.

Komentar Iis Dalia soal masalah Denada, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (2/2).

Kemudian, konflik dugaan penelantaran anak yang melibatkan nama Denada dan Ressa Rizky Rossano akhirnya menemukan titik terang.

Baca Juga:

Sementara itu, dua band metal kenamaan asal Indonesia, Burgerkill dan DeadSquad menyampaikan kabar mengejutkan perihal formasi terbaru.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Komentar Iis Dahlia

Ditanyai soal solusi yang mungkin akan dilakukan Denada terkait persoalannya, Iis Dahlia mengaku tak tahu menahu.

Baca Juga:

Alih-alih memberikan komentar, dia hanya berharap agar konflik itu bisa segera menemukan titik terang.

Baca selengkapnya: Soal Urusan Denada Dengan Ressa Rizky Rossano, Iis Dahlia Bilang Begini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, komentar Iis Dahlia, Denada akhirnya buka suara soal putranya, Deadsquad umumkan vokalis baru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI