menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Denada Dituding Menelantarkan Anak, Ari Lasso Menyerah

3 Berita Artis Terheboh: Denada Dituding Menelantarkan Anak, Ari Lasso Menyerah

3 Berita Artis Terheboh: Denada Dituding Menelantarkan Anak, Ari Lasso Menyerah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Denada. Foto:Instagram/denadatambunan

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ari Lasso buka suara soal putus dari Dearly lewat unggahan emosional yang memicu sorotan warganet.

Pernyataan Ari Lasso soal sang mantan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (13/1).

Kemudian, Denada digugat oleh seorang pemuda bernama Ressa Rizky Rossano atas dugaan penelantaran anak.

Baca Juga:

Sementara itu, selebgram Wardatina Mawa memastikan tetap ingin bercerai dari Insanul Fahmi

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ari Lasso Menyerah

Dalam pesan yang diunggah melalui Instagram Story miliknya, Ari Lasso langsung membuka tulisan dengan nada menyerah.

Baca Juga:

"Selamat @dearlydjoshua kamu menang, aku menyerah," tulis Ari Lasso dalam bahasa Inggris.

Baca selengkapnya: Soal Hubungan dengan Dearly Djoshua, Ari Lasso: Kamu Menang, Aku Menyerah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ari Lasso menyerah, respons Denada soal isu menelantarkan anak, Wardatina Mawa ngotot cerai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI