3 Berita Artis Terheboh: Denada Dituding Menelantarkan Anak, Ari Lasso Menyerah

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ari Lasso buka suara soal putus dari Dearly lewat unggahan emosional yang memicu sorotan warganet.

Pernyataan Ari Lasso soal sang mantan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (13/1).

Kemudian, Denada digugat oleh seorang pemuda bernama Ressa Rizky Rossano atas dugaan penelantaran anak.

Sementara itu, selebgram Wardatina Mawa memastikan tetap ingin bercerai dari Insanul Fahmi.

1. Ari Lasso Menyerah

Dalam pesan yang diunggah melalui Instagram Story miliknya, Ari Lasso langsung membuka tulisan dengan nada menyerah.

"Selamat @dearlydjoshua kamu menang, aku menyerah," tulis Ari Lasso dalam bahasa Inggris.

