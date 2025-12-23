3 Berita Artis Terheboh: Denada Kembali Oplas, Inara Rusli Diisukan Hamil
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada ternyata kembali melakukan operasi plastik atau oplas belum lama ini.
Operasi plastik yang dilakukan Denada, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (22/12).
Kemudian, James Ransone, aktor yang terkenal karena perannya dalam serial hit The Wire, meninggal dunia pada 19 Desember 2025.
Sementara itu, mengenai kabar Inara Rusli hamil, Insanul Fahmi lantas memberikan jawaban dengan tegas.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Denada Kembali Jalani Operasi Plastik
Dia mengaku memilih menjalani tindakan tersebut demi mempercantik penampilan.
"Ingin mempercantik, untuk kesenangan diri sendiri," kata Denada saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
