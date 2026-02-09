3 Berita Artis Terheboh: Denada Pengin Bertemu Ressa, Ardi Bakrie Kesal
jpnn.com, JAKARTA - Fotografer Jerry Aurum angkat bicara soal mantan istrinya, Denada memiliki anak sebelum menikah dengannya.
Respons Jerry soal masalah Denada, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (8/2).
Sementara itu, penyanyi dangdut Denada merespons keinginan anaknya, Ressa Rossano untuk bertemu.
Kemudian, Ardi Bakrie mengaku kesal karena isu miring soal rumah tangganya dengan Nia Ramadhani terus berulang.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Respons Jerry Aurum
Dia mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi mengenai kabar tersebut.
"Saya tahunya dari media setelah kasus ini muncul,” ujar Jerry dalam kanal YouTube Starpro Indonesia, Sabtu (7/2).
Baca selengkapnya: Begini Respons Jerry Aurum soal Denada Punya Anak Sebelum Menikah
Rangkuman 3 berita artis terheboh, respons Jerry Aurum, Denada ingin bertemu Ressa Rizky Rossano, Ardi Bakri kesal diisukan cerai dari Nia Ramadhani.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Berulang Kali Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani, Ardi Bakrie: Lama-Lama Mengesalkan Juga
- Fokus Masa Depan Anak, Denada Siapkan Warisan untuk Ressa dan Aisha
- Ardi Bakrie Kesal Kembali Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani
- Setelah Sampaikan Pengakuan Penting, Denada Ingin Bertemu dengan Ressa Rossano
- 3 Berita Artis Terheboh: Ressa Pengin Bertemu Denada, Nia Jawab Isu Cerai
- Begini Respons Jerry Aurum soal Denada Punya Anak Sebelum Menikah