3 Berita Artis Terheboh: Denada Pengin Bertemu Ressa, Ardi Bakrie Kesal

jpnn.com, JAKARTA - Fotografer Jerry Aurum angkat bicara soal mantan istrinya, Denada memiliki anak sebelum menikah dengannya.

Respons Jerry soal masalah Denada, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (8/2).

Sementara itu, penyanyi dangdut Denada merespons keinginan anaknya, Ressa Rossano untuk bertemu.

Kemudian, Ardi Bakrie mengaku kesal karena isu miring soal rumah tangganya dengan Nia Ramadhani terus berulang.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Respons Jerry Aurum

Dia mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi mengenai kabar tersebut.

"Saya tahunya dari media setelah kasus ini muncul,” ujar Jerry dalam kanal YouTube Starpro Indonesia, Sabtu (7/2).

