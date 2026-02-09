menu
3 Berita Artis Terheboh: Denada Pengin Bertemu Ressa, Ardi Bakrie Kesal
Denada Tambunan. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Fotografer Jerry Aurum angkat bicara soal mantan istrinya, Denada memiliki anak sebelum menikah dengannya.

Respons Jerry soal masalah Denada, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (8/2).

Sementara itu, penyanyi dangdut Denada merespons keinginan anaknya, Ressa Rossano untuk bertemu.

Baca Juga:

Kemudian, Ardi Bakrie mengaku kesal karena isu miring soal rumah tangganya dengan Nia Ramadhani terus berulang.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Respons Jerry Aurum

Dia mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi mengenai kabar tersebut.

Baca Juga:

"Saya tahunya dari media setelah kasus ini muncul,” ujar Jerry dalam kanal YouTube Starpro Indonesia, Sabtu (7/2).

Baca selengkapnya: Begini Respons Jerry Aurum soal Denada Punya Anak Sebelum Menikah

