3 Berita Artis Terheboh: Denada Segera Bertemu, Identitas Ayah Biologis Ressa Misterius

Musikus Denada Tambunan. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Misteri ayah biologis Ressa Rossano masih jadi sorotan, Denada disebut ingin segera bertemu putranya.

Identitas ayah Ressa yang misterius, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (9/2).

Sementara itu, penyanyi dangdut Denada sudah siap untuk bertemu dengan anak kandungnya, Ressa Rossano.

Baca Juga:

Kemudian, Ardi Bakrie akhirnya buka suara soal isu rumah tangganya dengan Nia Ramadhani yang terus berulang.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Identitas Ayah Ressa Masih Misterius

Setelah pengakuannya sebagai anak kandung Denada Tambunan mencuat, berbagai spekulasi pun bermunculan dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Baca Juga:

Isu tersebut makin menguat setelah Denada secara terbuka membenarkan bahwa Ressa memang merupakan putranya.

Baca selengkapnya: Denada Masih Bungkam, Identitas Ayah Ressa Bikin Penasaran

Rangkuman 3 berita artis terheboh, identitas ayah Ressa Rizky Rossano dipertanyakan, Denada segera bertemu putranya, Ardi Bakri: Lama-lama mengesalkan juga.

