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3 Berita Artis Terheboh: Desta Kembali Jalani Operasi, Aldi Taher Jual Rumah

3 Berita Artis Terheboh: Desta Kembali Jalani Operasi, Aldi Taher Jual Rumah
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Desta saat hendak menjalani operasi. Foto: Instagram/desta80s

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Aldi Taher akhirnya mengungkap alasan dirinya menjual rumah barunya.

Alasan Aldi Taher menjual rumah barunya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (21/7).

Kemudian, sutradara Christopher Nolan mengatakan bahwa penggarapan film The Odyssey sangat menguras tenaga.

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Sementara itu, Desta kembali menjalani operasi setelah mengalami cedera pada bagian mata akibat terkena bola padel.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Aldi Tahe Jual Rumah Mewahnya

Adapun rumah mewah yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan tersebut dijual dengan harga Rp 6,5 miliar.

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"Karena BU (butuh uang)," kata Aldi Taher saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Aldi Taher Akhirnya Ungkap Alasan Jual Rumahnya Rp6,5 Miliar

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Aldi Taher jual rumah mewahnya, Christopher Nolan butuh rehat 3 tahun setelah garap The Odyssey, Desta kembali jalani operasi

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