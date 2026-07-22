3 Berita Artis Terheboh: Desta Kembali Jalani Operasi, Aldi Taher Jual Rumah
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Aldi Taher akhirnya mengungkap alasan dirinya menjual rumah barunya.
Alasan Aldi Taher menjual rumah barunya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (21/7).
Kemudian, sutradara Christopher Nolan mengatakan bahwa penggarapan film The Odyssey sangat menguras tenaga.
Sementara itu, Desta kembali menjalani operasi setelah mengalami cedera pada bagian mata akibat terkena bola padel.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Aldi Tahe Jual Rumah Mewahnya
Adapun rumah mewah yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan tersebut dijual dengan harga Rp 6,5 miliar.
"Karena BU (butuh uang)," kata Aldi Taher saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
Baca selengkapnya: Aldi Taher Akhirnya Ungkap Alasan Jual Rumahnya Rp6,5 Miliar
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Aldi Taher jual rumah mewahnya, Christopher Nolan butuh rehat 3 tahun setelah garap The Odyssey, Desta kembali jalani operasi
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