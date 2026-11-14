3 Berita Artis Terheboh: Desy Sempat MengidapTumor, Natasha Wilona: Aku Speechless
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad merespons keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari jabatan Wakil Presiden Indonesia.
Respons Raffi soal Gibran, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (12/11).
Kemudian, aktris sekaligus penyanyi, Desy Ratnasari mengaku pernah mengidap tumor pada masa kecil.
Sementara itu, Natasha Wilona mendadak diterpa isu tak sedap yang menyebutnya sedang hamil di luar nikah.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Respons Raffi soal Gibran Mundur
Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah foto bersama putra Jokowi tersebut.
"Hari ini, ada rasa yang sulit saya ungkapkan. Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua pengorbanan dapat diceritakan. Terima kasih, Bapak @gibran_rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14, atas segala ketulusan, pengabdian, dan perjuangan untuk Indonesia," tulis Raffi Ahmad, Kamis (12/11).
Baca selengkapnya: Gibran Akhirnya Mundur, Begini Respons Raffi Ahmad
Rangkuman 3 berita artis terheboh, respons Raffi Ahmad soal Gibran turun, Desy Ratnsari sempat mengidap tumor, Nathalia
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