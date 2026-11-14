3 Berita Artis Terheboh: Desy Sempat MengidapTumor, Natasha Wilona: Aku Speechless

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad merespons keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari jabatan Wakil Presiden Indonesia.

Respons Raffi soal Gibran, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (12/11).

Kemudian, aktris sekaligus penyanyi, Desy Ratnasari mengaku pernah mengidap tumor pada masa kecil.

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Sementara itu, Natasha Wilona mendadak diterpa isu tak sedap yang menyebutnya sedang hamil di luar nikah.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Respons Raffi soal Gibran Mundur

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah foto bersama putra Jokowi tersebut.

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"Hari ini, ada rasa yang sulit saya ungkapkan. Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua pengorbanan dapat diceritakan. Terima kasih, Bapak @gibran_rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14, atas segala ketulusan, pengabdian, dan perjuangan untuk Indonesia," tulis Raffi Ahmad, Kamis (12/11).

Baca selengkapnya: Gibran Akhirnya Mundur, Begini Respons Raffi Ahmad