3 Berita Artis Terheboh: Detik-Detik sebelum Vidi Meninggal Diungkap, Bintang 'Ghostbusters' Wafat
Vidi Aldiano bersama sang ibunda. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Ibu mendiang Vidi Aldiano, Besbarini menceritakan detik-detik terakhir sebelum kepergian putranya.

Detik-detik terakhir kepergian Vidi Aldiano, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (10/3).

Sementara itu, Ammar Zoni akan kembali menjalani sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Baca Juga:

Kemudian, Jennifer Runyon, pemeran film Ghostbusters dan sitkom Charles in Charge, meninggal dunia pada usia 65 tahun.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Detik-Detik Vidi Aldiano Sebelum Meninggal Diungkap Sang Ibunda

Menurutnya, putranya itu mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Adapun Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3) sore.

Baca Juga:

"Alhamdulillah tenang, semuanya tenang dan berjalan dengan lancar tanpa hambatan," ujar Besbarini kepada awak media.

Baca selengkapnya: Cerita Ibunda Vidi Aldiano Sebelum Sang Putra Meninggal Dunia

Rangkuman 3 berita artis terheboh, detik-detik Vidi Aldiano meninggal diungkap, Ammar Zoni akhiri hubungan dengan Kamelia, Jennifer Runyon meninggal dunia.

