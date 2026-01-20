3 Berita Artis Terheboh: Dewi Perssik Dijodoh-jodohkan dengan Virgoun, Mawa Kecewa

jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Insanul dan Wardatina Mawa kembali panas setelah video viral picu curiga soal momen rekaman.

Kekecewaan Wardatina Mawa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (19/1).

Kemudian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah menonton pertunjukan stand-up comedy Pandji Pragiwaksono yang bertajuk Mens Rea.

Sementara itu, penyanyi dangdut Dewi Perssik memberi tanggapan setelah dijodoh-jodohkan dengan Virgoun oleh Eva Manurung.

1. Wardatina Mawa Kecewa Lagi

Agenda pertemuan yang berlangsung di kantor kuasa hukum Mawa di kawasan Jakarta Barat itu sejatinya bukan sekadar temu kangen.

Kehadiran Insanul disebut untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Mawa dan keluarga besar setelah rumah tangga mereka diterpa badai isu perselingkuhan yang menyeret nama Inara Rusli.

