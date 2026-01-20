menu
3 Berita Artis Terheboh: Dewi Perssik Dijodoh-jodohkan dengan Virgoun, Mawa Kecewa

3 Berita Artis Terheboh: Dewi Perssik Dijodoh-jodohkan dengan Virgoun, Mawa Kecewa

3 Berita Artis Terheboh: Dewi Perssik Dijodoh-jodohkan dengan Virgoun, Mawa Kecewa
Pedangdut Dewi Perssik. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Insanul dan Wardatina Mawa kembali panas setelah video viral picu curiga soal momen rekaman.

Kekecewaan Wardatina Mawa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (19/1).

Kemudian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah menonton pertunjukan stand-up comedy Pandji Pragiwaksono yang bertajuk Mens Rea.

Baca Juga:

Sementara itu, penyanyi dangdut Dewi Perssik memberi tanggapan setelah dijodoh-jodohkan dengan Virgoun oleh Eva Manurung.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Wardatina Mawa Kecewa Lagi

Agenda pertemuan yang berlangsung di kantor kuasa hukum Mawa di kawasan Jakarta Barat itu sejatinya bukan sekadar temu kangen.

Baca Juga:

Kehadiran Insanul disebut untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Mawa dan keluarga besar setelah rumah tangga mereka diterpa badai isu perselingkuhan yang menyeret nama Inara Rusli.

Baca selengkapnya: Wardatina Mawa Kecewa Video Pertemuan Insanul dan Anaknya Muncul di Medsos

