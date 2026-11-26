3 Berita Artis Terheboh: Dewi Perssik Disindir soal Program Acara Sampah, CHVRCHES Soroti Tekanan
jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik melayangkan protes kepada Doktif setelah Pagi-pagi Ambyar disebut sebagai program sampah.
Teguran Dewi Perssik untuk Doktif, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (25/11).
Sementara itu, band kenamaan asal Skotlandia, CHVRCHES merilis single terbaru yang berjudul Evil.
Kemudian, TOTO dijadwalkan menggelar konser di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada 2 April 2027.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Depe Disindir soal Program Sampah
Pedangdut yang akrab disapa Depe itu merasa menjadi sasaran kritik setelah acara yang dipandunya disebut sebagai program sampah.
Keberatan tersebut disampaikan Dewi melalui akun Instagram pribadinya @dewiperssik9, Rabu (25/11/2026).
Baca selengkapnya: Disindir soal Program Sampah, Dewi Perssik Beri Pesan Menohok untuk Doktif
Rangkuman 3 berita terheboh, Dewi Perssik disindir soal program sampah, CHVRCHES soroti tekanan, harga tiket konser TOTO
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