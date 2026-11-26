jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik melayangkan protes kepada Doktif setelah Pagi-pagi Ambyar disebut sebagai program sampah.

Teguran Dewi Perssik untuk Doktif, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (25/11).

Sementara itu, band kenamaan asal Skotlandia, CHVRCHES merilis single terbaru yang berjudul Evil.

Kemudian, TOTO dijadwalkan menggelar konser di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada 2 April 2027.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Depe Disindir soal Program Sampah

Pedangdut yang akrab disapa Depe itu merasa menjadi sasaran kritik setelah acara yang dipandunya disebut sebagai program sampah.

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Keberatan tersebut disampaikan Dewi melalui akun Instagram pribadinya @dewiperssik9, Rabu (25/11/2026).

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