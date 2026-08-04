menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 3 Berita Artis Terheboh: Diding Boneng Meninggal, Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Berlanjut

3 Berita Artis Terheboh: Diding Boneng Meninggal, Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Berlanjut

3 Berita Artis Terheboh: Diding Boneng Meninggal, Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Berlanjut
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktor senior mendiang Diding Boneng. Foto: Firda Junita/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sidang gugatan hak asuh anak Ruben Onsu bakal kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kabar sidang gugatan hak asuh anak Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (3/8).

Sementara itu, aktor legendaris Diding Boneng dikabarkan meninggal dunia pada Senin (3/8).

Baca Juga:

Kemudian, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang buka suara mengenai isu kesehatan kliennya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Berlanjut

Sidang gugatan hak asuh anak itu pun bakal kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (6/8).

Baca Juga:

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan sidang tersebut masih beragendakan mediasi.

Baca selengkapnya: Gugatan Hak Asuh Anak Ruben & Sarwendah Berlanjut, Sidang Kembali Digelar Pada Kamis

Rangkuman 3 berita artis terheboh, sidang gugatan hak asuh anak Sarwendah berlanjut, Diding Boneng meninggal, Ruben Onsu buka-bukaan soal isu kesehatannya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI