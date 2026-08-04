3 Berita Artis Terheboh: Diding Boneng Meninggal, Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Berlanjut

jpnn.com, JAKARTA - Sidang gugatan hak asuh anak Ruben Onsu bakal kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kabar sidang gugatan hak asuh anak Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (3/8).

Sementara itu, aktor legendaris Diding Boneng dikabarkan meninggal dunia pada Senin (3/8).

Kemudian, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang buka suara mengenai isu kesehatan kliennya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Berlanjut

Sidang gugatan hak asuh anak itu pun bakal kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (6/8).

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan sidang tersebut masih beragendakan mediasi.

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