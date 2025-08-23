3 Berita Artis Terheboh: Diperiksa KPK Terkait Ridwan Kamil, Lisa Mariana Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana menyampaikan permintaan maaf kepada istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya alias Ibu Cinta.

Permintaan maaf Lisa Mariana, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (22/8).

Kemudian, Lisa Mariana memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, Alfiera Alvionita hebohkan medsos seusai dapat hadiah unik, satu truk sepatu dari Raingel Footwear.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lisa Minta Maaf

Dia mohon maaf atas kehebohan tes DNA yang dilakukan demi membuktikan siapa ayah biologis dari putrinya.

"Buat Ibu Atalia, Lisa minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam," kata Lisa Mariana saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Kamis (21/8).

