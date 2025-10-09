menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: DJ Panda Segera Diperiksa, Deswita Maharani Menangis

3 Berita Artis Terheboh: DJ Panda Segera Diperiksa, Deswita Maharani Menangis

3 Berita Artis Terheboh: DJ Panda Segera Diperiksa, Deswita Maharani Menangis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ferry Maryadi dan Deswita Maharani. ilustrasi. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Deswita Maharani mengaku tak kuasa menangis haru saat Syifa Hadju memamerkan cincin dari El Rumi.

Tangis haru Deswita, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (810).

Kemudian, Deswita Maharani mengungkapkan soal ngidam yang kemungkinan dirasakan Steffi Zamora.

Baca Juga:

Sementara itu, Giovanni Surya alias DJ Panda akan segera diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya. 

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Deswita Menangis Haru

Sebagai salah seorang yang dekat dengan Syifa Hadju, istri Ferry Maryadi itu juga dihubungi melalui panggilan video atau video call.

Baca Juga:

Deswita Maharani mengatakan, kekasih El Rumi itu memang membagikan momen bahagia itu kepada keluarga, lalu orang-orang terdekat, termasuk dirinya.

Baca selengkapnya: Syifa Hadju Dilamar El Rumi, Deswita Maharani Menangis Saat Video Call

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Deswita Maharani menangis haru, Steffi Zamora mengidam, DJ Panda segera diperiksa polisi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI