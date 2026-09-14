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3 Berita Artis Terheboh: Dodhy Umumkan Kangen Band Bubar, Dedi Mulyadi Berduka

3 Berita Artis Terheboh: Dodhy Umumkan Kangen Band Bubar, Dedi Mulyadi Berduka
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Kangen Band. Foto: Instagram/dodhyofficial

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan duka atas meninggalnya penyanyi Kanaya Whu di RSHS Bandung setelah berjuang melawan kanker.

Ucapan duka Dedi Mulyadi, atas meninggalnya Kanaya Whu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (13/9).

Kemudian, gitaris Kangen Band Dodhy Hardiyanto, membuat pernyataan mengejutkan terkait perjalanan grup musik yang didirikannya.

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Dodhy juga mengaku dirinya sudah sejak lama memendam rasa sakit hati selama ini.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Dedi Mulyadi Berduka

Kanaya Whu dikenal publik karena suara merdunya saat membawakan lagu-lagu ciptaan Dedi Mulyadi dalam berbagai kegiatan budaya.

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Salah satu penampilannya adalah saat mengisi kegiatan HUT ke-81 RI yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di Gedung Sate.

Baca selengkapnya: Penyanyi Kanaya Whu Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Berduka

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Dedi Mulyadi berduka, Dodhy umumkan Kangen Band bubar, lalu ungkap alasannya.

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